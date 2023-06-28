Коуч Красникова призвала родителей не запрещать детям лениться на каникулах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать 17 детей, женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» Валентина Красникова в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала разрешить детям лениться на каникулах, не заставляя их делать задания, полученные ранее от учителей.

По ее словам, любому ребенку, как и взрослому, необходимо замедляться, и лето является тем временем, когда возможно вдоволь отдыхать. Кроме того, специалист обратила внимание на то, что у современных детей непомерно большая нагрузка в ходе учебы, и в связи с этим они имеют право по меньшей мере на два месяца забыть обо всем, что ассоциируется со школой.

«Лень - это защитная функция любого организма от перегрузки. Если ребенок не хочет учиться на каникулах, отпустите контроль, дайте ему свободу и отдых», - заявила она, назвав самой большой ошибкой современных родителей путать «образовательную стратегию с воспитательной», а также рассчитывать «на то, что образование заменит характер».

Эксперт посоветовала не загружать детей «полезными» с точки зрения родителей занятиями, а посвятить время тому, чтобы узнать, чего на самом деле хочет ребенок «без напоминания и пинка», отметив, что лень — большой помощник в этом деле.

Психолог и эксперт цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Эльмира Мифтахова призвала не заставлять детей учиться в летние каникулы. Как писал RTс, эксперт заявила, что ребенок, который учится еще и летом, может слишком устать к новому учебному году.

Как рассказали ранее «Известия», согласно новому исследованию, для 88% россиян минимальная продолжительность отпуска должна составлять по меньшей мере две – четыре недели.