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НовостиЭкономика28 июня 2023 12:28

Экономист Григорьев назвал повышение ключевой ставки малоэффективной мерой

По словам эксперта, финансовые власти страны стоят перед непростым выбором
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экономист Григорьев назвал повышение ключевой ставки малоэффективной мерой

Экономист Григорьев назвал повышение ключевой ставки малоэффективной мерой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru заявил, что ослабление курса рубля вынуждает Центробанк РФ идти на повышение ключевой ставки, однако назвал такую меру малоэффективной для российской экономики.

«Я думаю, что повысят ее в интервале от 0,5 до 1 процентного пункта, вряд ли больше. Скорее всего, это связано с ослаблением рубля относительно доллара и евро. Но мне кажется, что это неправильный ход. Это не очень хорошо скажется на экономике», - заявил специалист.

По его словам, на сегодняшний день финансовые власти страны стоят перед непростым выбором, когда необходимо бороться с инфляцией, а с другой стороны - экономика недостаточно насыщена дешевыми деньгами.

Григорьева считает наиболее эффективным способом борьбы с инфляцией наращивание объема реальных товаров и услуг, получаемые населением, отмечая, что справиться с ростом инфляции, повышая ставку, будет сложно.

«Подобным образом добиться больших экономических результатов, я думаю, не получится. Я думаю, либо не будет никакого эффекта, либо будет негативным, - добавил он.

Как писал RT, накануне заместитель председателя Центробанк РФ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров регулятора.

партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал в беседе с «Известиями» наличие существенных проинфляционных факторов основными причинми, которые могут привести к повышению ставки, является. Как уточнил эксперт, среди таких факторов ослабление рубля, фискальный стимул и ожидаемое оживление потребления.