Экономист Григорьев назвал повышение ключевой ставки малоэффективной мерой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru заявил, что ослабление курса рубля вынуждает Центробанк РФ идти на повышение ключевой ставки, однако назвал такую меру малоэффективной для российской экономики.

«Я думаю, что повысят ее в интервале от 0,5 до 1 процентного пункта, вряд ли больше. Скорее всего, это связано с ослаблением рубля относительно доллара и евро. Но мне кажется, что это неправильный ход. Это не очень хорошо скажется на экономике», - заявил специалист.

По его словам, на сегодняшний день финансовые власти страны стоят перед непростым выбором, когда необходимо бороться с инфляцией, а с другой стороны - экономика недостаточно насыщена дешевыми деньгами.

Григорьева считает наиболее эффективным способом борьбы с инфляцией наращивание объема реальных товаров и услуг, получаемые населением, отмечая, что справиться с ростом инфляции, повышая ставку, будет сложно.

«Подобным образом добиться больших экономических результатов, я думаю, не получится. Я думаю, либо не будет никакого эффекта, либо будет негативным, - добавил он.

Как писал RT, накануне заместитель председателя Центробанк РФ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров регулятора.

партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал в беседе с «Известиями» наличие существенных проинфляционных факторов основными причинми, которые могут привести к повышению ставки, является. Как уточнил эксперт, среди таких факторов ослабление рубля, фискальный стимул и ожидаемое оживление потребления.