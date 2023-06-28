Петербуржец получил 19 лет тюрьмы за убийство прохожего в целях каннибализма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил петербуржца к 19 годам тюрьмы за убийство человека с целью каннибализма. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

Отмечается, что мужчина еще осенью 2020 года жестоко убил случайного прохожего, нанеся ему более 50 ножевых ранений в парке «Сосновка». После расправы он отрезал ему язык, позже признавшись, что планировал его приготовить и съесть.

Суд признал его и еще двух фигурантов дела виновными в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника машины после аварии на трассе «Сортавала» в ноябре 2021 года.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчину в Москве признали виновным в покушении на убийство двух подростков и приговорили его к 13 годам колонии строгого режима. Он уговаривал подростков в соцсетях делать опасные для жизни трюки и записывать происходящее на камеру.