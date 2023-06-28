Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 13:38

Психиатр Скавыш назвал хамство со стороны подростка поводом обследовать его мозг

По словам эксперта, психические болезни во время переходного возраста выражаются через неадекватные поступки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психиатр Скавыш назвал хамство со стороны подростка поводом обследовать его мозг

Психиатр Скавыш назвал хамство со стороны подростка поводом обследовать его мозг

Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш в беседе с РИАМО назвал хамство и неуважение к старшим со стороны подростка поводом обратиться к психологу, педагогу и медикам, а также провести обследование мозга.

«Если подросток хамит, то это нездоровое поведение, и следует искать причины такого поведения с помощью психолога, педагога и врачей. Нужно обследовать головной мозг такого подростка», - отметил специалист.

Скавыш уточнил, что психические болезни во время переходного возраста в основном выражаются через неадекватные, антисоциальные поступки, а также психопатические проявления и снижение успеваемости в учебе. При этом он отметил, что лечение должно стать не наказанием, а добровольным выбором.

Психолог Игорь Майнгардт рекомендовал оперативно отвести к специалисту детей с депрессивными мыслями. Как сообщал «Пятый канал», по словам специалиста, согласно статистике, большинство подростков, покончивших с собой предупреждали родителей о том, что они устали от жизни (80%), а многие говорили о своих намерениях в день смерти (11%).

Как писали «Известия», согласно данным мониторингового центра «Безопасность 2.0», основными угрозами безопасности детей в интернете стали сетевая травля, онлайн-мошенники и вовлечение в продажу наркотиков и психотропных средств стали.