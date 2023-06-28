Психиатр Скавыш назвал хамство со стороны подростка поводом обследовать его мозг Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш в беседе с РИАМО назвал хамство и неуважение к старшим со стороны подростка поводом обратиться к психологу, педагогу и медикам, а также провести обследование мозга.

«Если подросток хамит, то это нездоровое поведение, и следует искать причины такого поведения с помощью психолога, педагога и врачей. Нужно обследовать головной мозг такого подростка», - отметил специалист.

Скавыш уточнил, что психические болезни во время переходного возраста в основном выражаются через неадекватные, антисоциальные поступки, а также психопатические проявления и снижение успеваемости в учебе. При этом он отметил, что лечение должно стать не наказанием, а добровольным выбором.

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