Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным

Рамзан Кадыров сделал селфи с Владимиром Путиным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал фотографию со встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне во вторник, 27 июня 2023 года.

Кадыров сообщил, что на встрече с Путиным рассказал о социально-экономической обстановке в Чечне, а также обсудил с президентом перспективные планы и достижения региона.

"В заключении встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия! Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважных ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее утром в среду, 28 июня, Владимир Путин обратился к мусульманам страны со словами поздравления с началом праздника Курбан-байрам. В 2023 году Ид аль-Адха начинается в ночь с 27 на 28 июня. В некоторых странах Курбан-байрам отмечают три дня, в исламских странах торжество может продлиться и две недели.