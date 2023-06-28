Захарова: Киев продолжает просить оружие у Запада и о мире не помышляет Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 28 июня заявила, что у Киева нет никаких помыслов о мире на Украине.

По словам Захаровой, Киев говорит о возможных переговорах с Москвой и противоречит сам себе, продолжая требовать оружие у западных стран.

"Киев, заявляя о возможных переговорах с РФ, продолжает требовать у Запада оружие, о мире Украина не помышляет", - заявила представитель МИД РФ.

Также Мария Захарова сообщила, что рРоссийская Федерация призвала другие государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине. Россия выступила с призывом к остальным государствам игнорировать этот саммит из-за своего провокационного характера. На нем будет продвигаться "лживая формула мира Зеленского". При этом подавать такой расклад будут как безальтернативный, отметила представитель МИД Российской Федерации.

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