Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Фото: Тимур ХАНОВ.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл 28 июня 2023 года телефонные переговоры с коллегой, начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Стороны обсудили как военное сотрудничество, так и региональную безопасность, о чём сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери», - говорится в сообщении.

Минобороны также сообщает, что главы военных ведомств обсудили военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном, обсудили международную обстановку, поделились мнениями касательно совместных мер по обороне региона и наметили дальнейшее развитие контактов в сфере обороны.

Ранее KP.RU сообщил, что Шойгу назвал отношения России и Кубы развивающимися и находящимися на подъёме в настоящее время.