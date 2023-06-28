Более 10 тысяч человек повысили финграмотность с помощью онлайн-игры

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В апреле открылась регистрация на интерактивную игру «МыСчитаем», которая направлена на обучение финансовому планированию и способам улучшения жилищных условий. На сегодня к ней присоединились уже больше 10 тысяч человек. Проект разработал Институт развития ДОМ.РФ при поддержке Минфина России и программы развития «Другое Дело» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей».

«МыСчитаем» продлится до 24 августа. В проекте зарегистрировались участники из почти 800 городов. Порядка 8 тысяч с помощью тестов определили уровня финграмотности, еще более 3 тыс. определили свои цели накопления средств и составили индивидуальный финансовый план

Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев напомнил итоги опроса Института развития, который проводили в 2022 году. Свыше 22 млн семей в стране хотели бы новое жилье — построить дом или купить квартиру.

— Мы разработали онлайн-игру, которая позволяет составить индивидуальный план улучшения жилищных условий и приблизиться к цели с помощью современных финансовых продуктов и мер государственной поддержки, – рассказал Ковалев.

Проект сначала дает игрокам теоретические знания, а затем предлагает пройти тесты, выполнить интерактивные задания, принять участия в тематических мастер-классах. Всего в проекте семи блоков: составление личного и семейного бюджетов, управление расходами, защита прав потребителей и другие.

Замдиректора Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев убежден, что люди играют, поскольку у «викторины» — прикладной характер. Все задания так или иначе связаны с ситуациями реальной жизни.

— Вопросы развития финансовой грамотности приобрели особенную актуальность для молодежи. Как планировать свой бюджет, какие инструменты инвестирования наиболее безопасны, что такое налоговые вычеты? На все эти вопросы есть ответы – в проекте «Мы Считаем», — добавил руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

За успешное выполнение заданий начисляются баллы, которые можно менять на реальные призы от партнеров. Зарегистрироваться в игре можно на сайте.