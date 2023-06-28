Генпрокуратура РФ признала "Новую газету. Европа" нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной организации Novaja Gazeta-Europe, Латвия на территории России.

Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что издание "Новая газета. Европа", входящая в состав Novaja Gazeta-Europe, распространяет в России материалы ряда запрещенных экстремистских организаций, которые публикуют фейки про российскую армию в зоне проведения специальной военной операции.

"Новая газета. Европы" выходит в печатной версии на латышском и русском языках. В материалах издания регулярно публикуются материалы ранее признанных нежелательных организаций.

Напомним, "Новая газета. Европа" была создана весной 2022 года уехавшими из России сотрудниками "Новой газеты". Спустя девять дней после открытия Роскомнадзор ограничили доступ к сайту на территории России.