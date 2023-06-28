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НовостиПолитика28 июня 2023 17:07

Путин: в России неуважение к Корану является преступлением

Он отметил, что в некоторых других странах на это закрывают глаза
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: в России неуважение к Корану является преступлением

Путин: в России неуважение к Корану является преступлением

Фото: REUTERS

В России неуважение к Корану — преступление, в отличие от ряда других стран. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте.

— В нашей стране это преступление — и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни, — подчеркнул Путин.

Также по его словам, Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. Помимо этого он добавил, что отношения православных и мусульман только укрепляют единство народа России. Напомним, что Владимир Путин прибыл в Дербент, где ему предстоит провести совещание по развитию регионального туризма.