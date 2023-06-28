Путин: в России неуважение к Корану является преступлением Фото: REUTERS

В России неуважение к Корану — преступление, в отличие от ряда других стран. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте.

— В нашей стране это преступление — и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни, — подчеркнул Путин.

Также по его словам, Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. Помимо этого он добавил, что отношения православных и мусульман только укрепляют единство народа России. Напомним, что Владимир Путин прибыл в Дербент, где ему предстоит провести совещание по развитию регионального туризма.