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НовостиОбщество28 июня 2023 17:16

Путин: отношения православных и мусульман скрепляют единство российского народа

Президент прокомментировал оскорбительные акции против Корана в Швеции
Сергей КУДРИН
Путин: отношения православных и мусульман скрепляют единство российского народа

Путин: отношения православных и мусульман скрепляют единство российского народа

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, посещая мечеть Джума VIII века в Дербенте, заявил, что отношения между православными и мусульманами всегда были и будут объединять народ Российской Федерации.

«Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: „мусульмане - это наши братья“. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа - многонационального, многоконфессионального, но единого», - заявил Путин.

Поводом для этих слов стала оскорбительная для всех мусульман акция, проведённая в Стокгольме с одобрения властей, во время которой иракский беженец публично сжигал священный Коран.