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НовостиОбщество28 июня 2023 17:40

Путин заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России

В России можно выбрать поездку на любой вкус, что недоступно многим странам
Сергей КУДРИН
Путин заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России

Путин заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, проводя совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском регионе в Дербенте, заявил о том, что в Российской Федерации есть все условия для популяризации и модернизации внутреннего туризма.

«В России есть все условия для развития внутреннего туризма, поездки возможны на любой вкус, чего нет в других странах», - заявил глава государства.

Напомним, 28 июня 2023 года Путин прибыл в Дербент, в Республику Дагестан, чтобы провести совещание по развитию внутреннего туризма в России, и особенно в Северо-Кавказском регионе.