Путин заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, проводя совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском регионе в Дербенте, заявил о том, что в Российской Федерации есть все условия для популяризации и модернизации внутреннего туризма.

«В России есть все условия для развития внутреннего туризма, поездки возможны на любой вкус, чего нет в других странах», - заявил глава государства.

Напомним, 28 июня 2023 года Путин прибыл в Дербент, в Республику Дагестан, чтобы провести совещание по развитию внутреннего туризма в России, и особенно в Северо-Кавказском регионе.