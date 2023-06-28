Путин: русофобия и санкции вычеркнули Запад из популярных направлений для россиян

Путин: русофобия и санкции вычеркнули Запад из привлекательных направлений для россиян Фото: REUTERS

Санкционное давление Запада и русофобские настроения вычеркнули их страны из списка привлекательных направлений для путешествий россиян. Такое заявление сделал Владимир Путин во время совещания по развитию регионального туризма в Дербенте.

— Санкции и русофобия вычеркнули западные страны из списка привлекательных туристических направлений для россиян, — подчеркнул президент.

Также по его словам внутренний туризм в России и его развитие может дать хороший стимул для развития и смежных к нему отраслей. Путин также добавил, что для развития туризма в России есть все условия.