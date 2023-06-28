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НовостиПолитика28 июня 2023 17:37

Путин: русофобия и санкции вычеркнули Запад из популярных направлений для россиян

При этом он отметил, что вместе с внутренним туризмом будут развиваться и смежные области
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: русофобия и санкции вычеркнули Запад из привлекательных направлений для россиян

Путин: русофобия и санкции вычеркнули Запад из привлекательных направлений для россиян

Фото: REUTERS

Санкционное давление Запада и русофобские настроения вычеркнули их страны из списка привлекательных направлений для путешествий россиян. Такое заявление сделал Владимир Путин во время совещания по развитию регионального туризма в Дербенте.

— Санкции и русофобия вычеркнули западные страны из списка привлекательных туристических направлений для россиян, — подчеркнул президент.

Также по его словам внутренний туризм в России и его развитие может дать хороший стимул для развития и смежных к нему отраслей. Путин также добавил, что для развития туризма в России есть все условия.