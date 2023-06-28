Путин призвал максимально упростить все формальности для иностранных туристов Фото: REUTERS

Максимально упростить все бюрократические проволочки, связанные с необходимыми формальностями для туристов из-за рубежа, призвал во время посещения Дербента президент России Владимир Путин.

«Наши курорты выбирают граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом, это не только для нас, для развития индустрии», - заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что для привлечения новых туристов Россия должна как можно скорее реализовать возможность оформить электронную визу.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин прилетел в Дербент, для проведения совещания по развитию регионального туризма.