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НовостиОбщество28 июня 2023 17:49

Путин призвал максимально упростить все формальности для иностранных туристов

Также президент призвал подключить электронные визы как можно скорее
Сергей КУДРИН
Путин призвал максимально упростить все формальности для иностранных туристов

Путин призвал максимально упростить все формальности для иностранных туристов

Фото: REUTERS

Максимально упростить все бюрократические проволочки, связанные с необходимыми формальностями для туристов из-за рубежа, призвал во время посещения Дербента президент России Владимир Путин.

«Наши курорты выбирают граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом, это не только для нас, для развития индустрии», - заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что для привлечения новых туристов Россия должна как можно скорее реализовать возможность оформить электронную визу.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин прилетел в Дербент, для проведения совещания по развитию регионального туризма.