Эндокринолог Елисеева посоветовала диабетикам есть малину Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Диабет – коварное заболевание, которое сильно ограничивает пациента в питании. Но некоторые продукты способны противостоять поломка организма. Виктория Елисеева, диетолог и эндокринолог назвала такой полезной пищей малину.

Эта ягода богата витаминами группы В, С, А. А еще в ней есть кремний, молибден, магний и десяток других полезных веществ.

Ее употребление способствует укреплению сердца и сосудов. Не зря малину рекомендуют есть зимой, она поднимает иммунитет. А еще эта ягода отвечает за красоту, так как насыщает кожу коллагеном.

- Калорийность малины составляет всего 46 ккал на 100 граммов, содержание углеводов не превышает три грамма, а гликемический индекс варьируется от 25 до 40 в зависимости от сорта, - сказала эндокринолог «Газете.Ru».

Такое сочетание очень важно для людей с диабетом. Для того, чтобы сохранять баланс, им приходится пристальное следить за составом продуктов и из гликемическим индексом.

Так что включения малины в рацион диабетиков принесет только пользу.

Людям с сахарным диабетом первого типа следует постоянно подсчитывать количество углеводов в рационе и следить за калорийностью пищи, передает "360".

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