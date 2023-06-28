Депутат Журова назвала решение Киева о переносе Рождества внутренним делом страны Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на намерение Киева отмечать Рождество по западному образцу. Для этого страна решила перенести дату празднования с 7 января на 25 декабря.

Депутат отметила, что данный шаг является делом Украины как суверенного государства и каждый может выбирать день для празднования.

При этом депутат высказала опасения, что власти будут преследовать тех, кто продолжит отмечать Рождество по старому стилю.

- Главное, чтобы на Украине не преследовали православных, которые будут продолжать отмечать Рождество 7 января, — меня только это может расстроить, - отметила депутат в беседе с Lenta.ru.

В свою очередь директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин допустил, что следующим шагом будет попытка отказаться от православия.

- Подобные решения относятся к практике «лишь бы не как у москалей». Никакого другого смысла в этом нет, - сказал политолог RT.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский внес на обсуждение в Верховную Раду соответствующий законопроект. Он меняет не только дату Рождества, но и регламентирует перенос Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, а Дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля.

Тем временем, Украина готовится вывезти святыни из Киево-Печерской Лавры. Под предлогом защиты от разрушения, ценности намерены передать Италии, Франции, Германии и Ватикана.

В пресс-службе галереи Уффици "Российской газете" по данному факту пояснили, что "данный вопрос подпадает под юрисдикцию МИД Италии".