Аналитик Журавлев увидел риски в раздаче магазинами еды для нуждающихся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Госдуме рассмотрят законопроект, который позволяет торговым сетям снижать налоговую нагрузку в случае, если невыкупленные продукты питания будут передаваться на благотворительность, а не утилизироваться.

Безусловно, в реализации инициативы есть много плюсов, но и подводных камней немало.

Во-первых, это снизит объем пищевых отходов. Ежегодно в стране 20% продуктов выбрасывают из-за истечения срока годности. Во-вторых, поможет поддержать нуждающихся, что скажется в целом на благополучии общества.

Но нельзя забывать о рисках. Ведь на благотворительность может уходить просрочка или продукты очень низкого качества, а это приведет к всплескам болезней.

- В настоящий момент из списка исключаются продукты детского и диетического питания, а также алкогольные напитки, - поддержал инициативу генеральный директор ООО "Эксперты бизнес-планирования" Николай Журавлев в беседе с РИАМО.

Чтобы система работала, должна быть выстроена линия контроля. Возможно, какое-то дополнительное программное обеспечение, где будет фиксироваться весь переданный товар.

В настоящий момент торговые ритейлеры не заинтересованы в передаче продуктов с истекающим сроком годности и бутилированной питьевой водой бесплатно нуждающимся. Дело в налогах, ведь если товар утилизируется, то за него можно не платить НДС.

Инициативу уже поддержали крупнейшие ритейлеры РФ и профильные комитеты Государственной думы. Законодательная новелла направлена на отзыв в правительство, передает "Газета.Ru".

Среди аналитиков есть обратное мнение, согласно которому законопроект обрушит продажи.

- Если устраивать свалку прямо около магазинов среди нуждающихся, то это приведет к тому, что продажи снизятся до минимума. Все будут сидеть на берегу, как обезьяны, и ждать, когда у продукта закончится срок годности, - сказал "360" независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

В свою очередь зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает "абсурдной" ситуацию, когда бизнесу проще уничтожить продукцию и не платить налоги, чем передать ее населению. Он утверждает, что российские торговые сети уже давно предлагают принять меры, предложенные законопроектом, передает Москва 24.