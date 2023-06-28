Автоэксперт Баканов усомнился в возможности установить предельную наценку на авто Фото: Александр ГЛУЗ

Автоэксперт Петр Баканов усомнился в возможности установить предельную наценку для машин российской сборки. Он отметил, что инициатива слабо реализуема.

Несмотря на то, что подобное новшество потребители оценят по достоинству, бизнес на него не пойдет.

- У дилеров наценка не из-за того, что они ту же самую машину берут и выставляются дороже, а потому что они ставят на нее допы, - объясняет эксперт.

Так что, по его мнению, целесообразно не ограничивать потолок цен, а ввести запрет на продажу авто с допоборудованием. Но и это мало возможно в рыночных условиях.

- Здесь ответ нужно искать не в наценке дилера, а в наполнение рынка дешевыми, доступными машинами, - заключил Баканов в беседе с РИАМО.

В противном случае все ограничения он сравнивает с лечением симптомов, а не самой болезни. В настоящее время на российском рынке нет дешевых машин. При этом даже немалый ценник от производителя существенно увеличивается дилером. Так что выход из ситуации – продавать авто напрямую.

Тем временем, продажи автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в стране за этот период продали 72,2 тысячи машин, а за 2022-й — 27,5 тысячи, передает Пятый канал.

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