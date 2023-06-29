Правительство Польши заявило об усилении границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Правительство Польши завило об усилении границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия туда сил ЧВК «Вагнер», об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

«По имеющимся данным, там около 8 тысяч солдат. Этот факт представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши. Были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе», - сказал Качиньский.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее президент Польши Анджей Дуда, общаясь с журналистами перед отправлением в Гаагу на встречу с другими членами НАТО, заявил, что перемещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссию является «очень негативным сигналом» для Варшавы.

26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства сообщил, что бойцы смогут продолжить службу в России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.

Напомним, после попытки 24 июня вооружённого мятежа, который был урегулирован путём переговоров, Пригожин и его бойцы из ЧВК «Вагнер» получили возможность от президента России Владимира Путина беспрепятственно покинуть Россию и уйти в Белоруссию.

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