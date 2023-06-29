«Единая Россия» разрабатывает проект закона о поддержке грудного вскармливания Фото: Shutterstock

«Единая Россия» разработает проект закона о поддержке грудного вскармливания, инициатива поможет матерям стать осведомленными в этом вопросе, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из авторов идеи, первого зампреда комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую (ЕР).

Она пояснила, что грудное вскармливание считается четвертым периодом беременности, ведь то, что ребенок получает через грудное молоко, совершенно невозможно положить в банку с заменителем.

Депутат отметила, что в молочной смеси нет стволовых клеток и нужных для ребенка микроэлементов.

По ее словам, грудное вскармливание играет важную роль в предотвращении рака у женщин.

«Отсутствие грудного вскармливания - это прямой путь к раку молочной железы, раку яичников», - добавила она.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак.

Отмечалось, что инициатива приурочена к скорому празднику – Дню семьи, любви и верности (8 июля – прим.).

Планируется выплачивать по 20 тысяч рублей каждому из супругов в тех семьях, где брак продлился уже более 20 лет. Депутаты планируют сделать эти выплаты не разовыми, а регулярными – каждые пять лет.

Россияне с большим воодушевлением отнеслись к этой инициативе и заявили, что очень ценят внимание государства к таким крепким семьям. Это продемонстрировали результаты опроса сайта KP.RU. Участие в исследовании приняли 16,3 тысячи человек.