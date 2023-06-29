Российские артиллеристы группировки «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три миномета, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими подразделениями уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», - заявил Астафьев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристы уничтожили три 120-миллиметровых миномета противника.

Офицер отметил, что экипаж ТОС «Солнцепек» нанес удар по скоплению живой силы ВСУ на передовых позициях в районе Малой Калиновки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ в опубликованном видео показало, как экипаж танка Т-80БВМ поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километров БМП Bradley ВСУ на Купянском направлении.

Наводчик-оператор танка с позывным «Маэстро» пояснил, что это обычная работа с закрытой огневой позиции - дальность до той цели была порядка 9,5 километров. Этой целью была обозначена БМП Bradley.

В военном ведомстве подчеркивали, что БМП и пехота противника была обнаружена с помощью беспилотника, а с помощью корректировки огня разведчиками боевая машина ВСУ была уничтожена.