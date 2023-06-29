Фитотерапевт Белова: травяные чаи укрепляют нервы и спасают от стресса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наше здоровье во многом зависит от умения справляться со стрессом. Успокоить нервы можно с помощью сна, долгой прогулки или полезных напитков. Травяные настои в этом плане могут стать настоящим спасением.

В отличие от кофе, черного и зеленого чая, они не будоражат нервную систему, а еще обладают лечебным эффектом.

Фитотерапевт Елена Белова дала советы, какие настои выбирать, чтобы польза была максимальной.

- Я советую делать чай из сбора трав. Хорошо сочетается зверобой, мелисса и мята. Получается расслабляющий и общеукрепляющий напиток. К тому же, он снижает аппетит, - говорит фитотерапевт интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Свежая мята – основной напиток лета. Она сочетается со всеми чаями и подходит для самостоятельного настоя.

Такой чай является тонизирующим, а мяту можно добавлять во все напитки.

Ромашка будет бороться с бессонницей и депрессией, а еще она считается сильным противомикробным средством.

Розовый чай с чабрецом помогут снять усталость, улучшить настроение и помогут расслабиться. К тому же, чабрец может снижать уровень стресса в организме.

При этом важно помнить, что эффект от травяных чаев наступает в зависимости от внутренней реакции организма. Нужно прислушиваться к своим индивидуальным реакциям.