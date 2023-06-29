МВД задержало зампреда правительства Карачаево-Черкесии по делу о хищении средств Фото: Олег ЗОЛОТО

Зампред правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова и еще шесть человек были задержаны по делу о хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения. На данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по местам жительства задержанных, обнаружив там крупные суммы денег. Обыски также прошли и в кабинете у Гребковой.

«В рамках возбужденного по ч 3 ст. 210 УК РФ уголовного дела было установлено что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели», - заявила официальный представитель МВД РФ.

В полиции уточнили, что ущерб оценивается около 100 млн рублей. Эти средства выделялись из федерального бюджета и должны быть пойти на покупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования.