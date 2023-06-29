Минздрав России: ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 лет. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В Российской Федерации ожидаемая продолжительность жизни превысила показатель периода до пандемии. Теперь она составляет 73,4 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы.

По словам Мурашко, динамика, сохраняющаяся в 2023 году и превысившая допандемийный период, составляет 73,4 года. Изменились в лучшую сторону и показатели по младенческой смертности.

"Младенческая смертность составила 4,1 промилле, а в 2022 году был зафиксирован исторический минимум смертности младенцев", - заявил Мурашко.

Также министр отметил, что в 2022 году показатель по смертности младенцев составлял 4,4 промилле, а к 2030 году он должен снизиться до 3,3 промилле.

Напомним, в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,6 лет. Об этом сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.