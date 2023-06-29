Руководство лагеря «Белые горы» в Приамурье пыталось скрыть отравление детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация оздоровительного лагеря «Белые горы» в Бурейском, расположенного в Амурской области, намеревались скрыть данные о массовом отравлении детей. Об этом в четверг, заявило правительство Амурской области.

Как сказано в заявлении правительства Приамурья, по факту отравления на территории лагеря «Белые горы» проводят проверки сотрудники управления Роспотребнадзора по области, а также областная прокуратура.

«В том числе им предстоит дать оценку действиям администрации лагеря, которая не сообщила ни в одно ведомство о фактах заболевания среди детей, также отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем», - отмечают в кабмине.

Как сообщал сайт KP.RU, дети из лагеря «Белые горы», где ранее произошло массовое отравление, будут доставлены домой в течение четверга, 28 июня. Отмечалось, что всего в там отдыхали 275 несовершеннолетних, из которых 70 пожаловались на рвоту и боли в животе.