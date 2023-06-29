«Очень хотелось его увидеть»: Девочка, которую поцеловал Путин в Дербенте, поделилась эмоциями

Девочка, которую поцеловал Путин в Дербенте, поделилась эмоциями. Фото: соцсети

В минувшую среду, 28 июня, президент России Владимир Путин вышел к жителям Дербента, которые собрались на площади. Российский лидер был встречен толпой, среди которой оказалась 13-летняя девочка, которую заметил глава государства.

Сайт MK.RU решил поговорить с девочкой, оказавшей в центре внимания после того, как она не только сфотографировалась с президентом, но и пообщалась с ним. А в какой-то момент глава государства даже поцеловал девочку в макушку.

«Когда он стоял рядом со мной, я спросила, можно ли с ним сфотографироваться. Он сказал: «Да». Мама меня снимала. Правда, президент иногда оглядывался и не попадал в камеру», - рассказала девочка, отметив, что ждали его семь часов.

При этом, по ее словам, больше никому не повезло сфотографироваться с Путиным. Как она уточнила, Путин недолго с общался с жителями, «максимум 5 минут». Девочка также уточнила, показался ей президент таким же, как по телевизору.

«Владимир Владимирович абсолютно такой же, каким мы его видим по телевизору. Я бы очень хотела с ним встретиться», - заявила она.