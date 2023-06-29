Мишустин рассказал, кем мечтал стать в школьные годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поделился, кем хотел стать в школьные годы. По его словам, когда-то у него было желание стать моряком.

"Когда-то я хотел стать моряком, ведь в детстве все (хотели быть прим.ред.) летчиками, моряками. Мы жили у аэропорта Шереметьево. Родители все были связаны с "Аэрофлотом". Но желание поступить в Нахимовское было до восьмого класса, реально", - заявил премьер России на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов.

По признанию Мишустина, море и океан действительно завораживают.

Также на заседании правительства 29 июня 2023 года Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, которые продают туристические путевки по России. По его словам, это почти одна пятая часть от стоимости всей путевки. Благодаря этому путешествовать по стране станет проще.