Умерла Ольга Кучкина, обозреватель «Комсомольской правды». Фото: соцсети

Поэтесса и драматург, обозреватель «Комсомольской правды» Ольга Кучкина умерла в среду, 28 июня, в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

Прощание с журналисткой будет закрытым, оно пройдет в субботу, 1 июля. Семья похоронит ее в родительской усыпальнице на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ольга Кучкина в 1958 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Печаталась как публицист в ряде изданий. Ее стихи, пьесы и проза также публиковались в нескольких журналах. Кучкина является автором более 25 книг.

С 1973 по 1986 годы журналистка состояла в Арбузовской студии молодых драматургов. Спектакли по ее произведениям шли не только в российских театрах, но и на сценах Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии.

Кучкина имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, являлась членом Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР и Союза писателей Москвы.