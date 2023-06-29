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НовостиЗвезды29 июня 2023 12:03

Валдис Пельш прокомментировал слухи об операции на сердце

Валдис Пельш признался, что посещал клинику для проведения коронаграфии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Валдис Пельш прокомментировал слухи об операции на сердце

Валдис Пельш прокомментировал слухи об операции на сердце

Фото: Кадр видео

В середине июня в СМИ появилась информация о госпитализации Валдис Пельша из-за проблем с сердцем. После таких сообщений журналисты связались с ведущим музыкальной викторины «Угадай мелодию», который рассказал, что он проходит плановое обследование в московском медицинском исследовательском центре.

Тем не менее, позже появились информация о том, что операция все-таки проведена была, возможно, с установкой стента. В интервью «КП-Екатеринбург» Валдис Пельш объяснил, что находился в НМИЦ хирургии имени Вишневского, поскольку готовился к восхождению на гору Чогори в рамках съемок одного из документальных проектов.

«Мне делали коронарографию. Это достаточно сложное обследование, показывающее состояние сосудов сердца. Оно необходимо, чтобы врачи были уверены, что мой организм выдержит, и со спокойной душой могли меня отпустить», - сообщил артист.

Валдис Пельш подчеркнул всю сложность горы Чогори для альпинистов, отметив, что она вдохновляет своим статусом журналиста. «Часть съемочной группы уже туда отправилась, я скоро их буду догонять», - уточнил он.