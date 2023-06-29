Валдис Пельш прокомментировал слухи об операции на сердце Фото: Кадр видео

В середине июня в СМИ появилась информация о госпитализации Валдис Пельша из-за проблем с сердцем. После таких сообщений журналисты связались с ведущим музыкальной викторины «Угадай мелодию», который рассказал, что он проходит плановое обследование в московском медицинском исследовательском центре.

Тем не менее, позже появились информация о том, что операция все-таки проведена была, возможно, с установкой стента. В интервью «КП-Екатеринбург» Валдис Пельш объяснил, что находился в НМИЦ хирургии имени Вишневского, поскольку готовился к восхождению на гору Чогори в рамках съемок одного из документальных проектов.

«Мне делали коронарографию. Это достаточно сложное обследование, показывающее состояние сосудов сердца. Оно необходимо, чтобы врачи были уверены, что мой организм выдержит, и со спокойной душой могли меня отпустить», - сообщил артист.

Валдис Пельш подчеркнул всю сложность горы Чогори для альпинистов, отметив, что она вдохновляет своим статусом журналиста. «Часть съемочной группы уже туда отправилась, я скоро их буду догонять», - уточнил он.