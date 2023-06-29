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НовостиПолитика29 июня 2023 12:31

Путин заявил о необходимости продвигать отечественные компании в нынешних условиях

Президент отметил, что российские компании готовы конкурировать с мировыми монополистами
Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в Центре международной торговли. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в Центре международной торговли. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продвижения отечественных компаний не только на российском рынке, но и за границей.

“Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это”, — отметил глава государства в выступлении на форуме “Сильные идеи для нового времени”.

Президент подчеркнул, что отечественные производители уже доказали свою способность развиваться и становиться лучше, поэтому важно помочь этим компаниям “раскрутиться” и стать торговыми марками, за которые россияне смогут гордиться и которые будут узнаваемы во всем мире.

Владимир Путин также отмечал, что многие сектора экономики, которые покинули западные компании в 2022 году, были быстро заняты предпринимателями из России.