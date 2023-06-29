Названы продукты, помогающие снизить холестерин в крови Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Газете.Ru» рекомендовала снизить холестерин в крови при помощи уменьшения потребления жирной пищи.

«Чтобы добиться снижения холестерина, в первую очередь следует повысить употребление любых овощей. И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов», - заявила эксперт.

Гридина рекомендовала ввести в рацион орехи, рыбу, а также использовать растительные масла вместо животного жира, уточнив, что таким способом возможно «помочь стабилизировать и повысить липопротеины высокой плотности и понизить липопротеины низкой плотности».

По ее словам, также следует отказаться от жареного, копченостей и сладкого, а также жирной пищи, что также может вызвать рост холестерина в крови, отдать предпочтение продуктам, богатым овощами, крупами и нежирным мясом.

Диетолог Мария Алдонина назвала продукты, помогающие очистить артерии от холестерина. Как сообщал «360», эксперт обратила внимание на овсяную и ячменную крупы, а также отруби.

Как писал «Российская газета», ранее ученные из немецкого Университета им. Иоганна Гутенберга заявили, что, когда человек спит, его мозг более восприимчив к шумам, чем днем, поэтому закрытое на ночь окно в спальне влияет на снижение стресса. Отмечается, что стресс во время сна приводит к выработке гормонов, в том числе кортизол, а в результате, это повышает уровень холестерина.