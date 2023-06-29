Продюсер и основатель группы "Земляне" Киселев считает Галкина* врагом России. Фото: YouTube

Известный российский продюсер и основатель группы "Земляне" Владимир Киселев высказался по отношению к российским звездам, которые покинули страну после начала специальной военной операции в программе "Мужской разговор" телеканала "Открытый мир".

В ответ на вопрос по отъезду Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, Киселев назвал юмориста врагом своей Родины.

"Максим Галкин* — враг своей Родины, тут и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не говорила о том, на чьей она стороне. Но мы ее потеряли. А надо ли было ее терять? Может быть, можно было ее удержать?" - отметил Киселев.

Кроме того, основатель группы “Земляне” Владимир Киселев выразил искренне удивление поведению ряда коллег по музыкальному цеху. По его словам, в то время пока он за свои деньги организует концерты и ездит по освобожденным территориям, народные артисты зарабатывают на СВО.

*Признан иноагентом в РФ.