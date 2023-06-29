Аналитик предсказал предстоящие падение курсов доллара и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с Lenta.ru допустил, что несмотря на серьезный рост курсов доллара и евро на этой неделе, скорее всего, падение американской и европейской валют начнется уже со следующей недели из-за планов Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки, а также периода уплаты налогов.

«Фундаментальных предпосылок для такого сильного роста курса, какой мы наблюдаем на этой неделе ... Есть негативный конъюнктурные факторы, рост дисконтов на российскую нефть. Но, с другой стороны, динамика не настолько сильная, чтоб так бить по курсу», - уточнил специалист.

Тем временем начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT заявил, что курс евро до конца этого лета может достичь отметки в 100 рублей, а курс доллара - до 90 рублей, отметив, что на сегодняшний день, по прогнозам аналитиков, на рынке нет позитивных сигналов.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что курсы американской и европейской валюты вряд ли вскоре претерпят какие-то серьезные изменения. Как сообщал «360», по словам эксперта, такой взлет валют был спровоцирован тем, что российские компании начали скупать средства на фоне неспокойной обстановки в России.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о причинах ослабления рубля, указав на снижение мировых цен на нефть и завершение налогового периода, которое лишило рубль поддержки.