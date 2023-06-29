"Ты слишком красивая, чтобы тебя грабить!". Преступник наставил пистолет на девушку и позвал ее на свидание

Эмбер Бераун. Фото: скриншот видео эфира ABC 7 Chicago.

В Соединенных Штатах мужчина пригласил девушку на свидание, однако к этому приглашению предшествовало страшное событие - он направил на нее пистолет и попытался ограбить ее. Информация об этом инциденте была опубликована в газете The Daily Mirror.

Возвращаясь с работы домой в Индианаполисе, молодая женщина по имени Эмбер Бераун столкнулась с неприятной ситуацией. Вечером 8 мая, около четырех часов, она вышла проверить почтовый ящик и была настигнута неизвестным мужчиной на дорожке.

Он наставил на нее пистолет и предложил завести его в дом, но Бераун отказала грабителю. Вместо этого она открыла машину и отдала преступнику наличные из бардачка — около 100 долларов.

После того как Эмбер Бераун отдала наличные грабителю, мужчина, позже идентифицированный как Дэмиен Бойс, задал ей вопрос о наличии у нее бойфренда. Получив отрицательный ответ, Бойс продолжил угрожающе держать пистолет и попросил девушку найти его в социальных сетях и добавить в друзья.

Девушка исполнила просьбу Бойса: «Я подумала, что, если сделаю, как он просит, то он уйдет».

И вот, в тот же день, Бойс написал сообщение Бераун, пригласив ее на свидание. Он не останавливался после первого сообщения и продолжал писать дальше. Однако все его сообщения были написаны с грамматическими ошибками и содержали много нецензурных слов.

- Слушай я тебе верну деньги. Это плохой способ познакомиться с девушкой, но, блин, ты слишком красивая, чтобы тебя грабить, - писал он.

Бераун решила сыграть по правилам Бойса и ответила ему: "Я верю тебе, парень. Ты выглядишь очень милым, просто сейчас трудные времена, я понимаю". Это сообщение подбодрило грабителя, и некоторое время спустя он пригласил Бераун к себе, чтобы "расслабиться".

В процессе переписки девушка обратилась в полицию, передав правоохранителям всю информацию о Бойсе, включая его профиль в соцсетях. После происшествия она потеряла чувство безопасности и в интервью местному телеканалу призналась, что "теперь по-другому воспринимает звуки, которые доносятся по ночам", и часто думает о том, что люди могут ходить по ее улице, выбирая, какой дом ограбить.

12 июня Бойса был задержан в связи с другим преступлением. В ходе конфликта он произвел выстрелы по двум людям и нанес третьему удар кирпичом по голове.

После этого он укрылся в здании и сдался только после прибытия спецназа. Теперь Бойсу предъявляют обвинения в краже со взломом, незаконном хранении оружия и причинении вреда здоровью.