Небензя: Россия призвала Запад не допустить диверсий Киева на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с призывом к Западу не допустить диверсий Киева в отношении Запорожской АЭС, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», - сказал дипломат.

Любой инцидент на Запорожской АЭС приведет к ужасным последствиям, возможно, для всего мира, написал ТАСС со ссылкой на имеющий текст указанного письма.

В документе подчеркнули, что обвинения Киева в адрес России по Запорожской АЭС являются дымовой завесой для подготовки реальной диверсии.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим неоднократно подвергал Запорожскую АЭС обстрелам.

Так, 20 ноября 2022 года Украины возобновила обстрелы ЗАЭС. 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Утром 20 ноября ВСУ дважды обстреляли территорию атомной станции. Огонь велся прицельно по хранилищу ядерных отходов и это было не случайно.

Отмечалось, что в случае разрушения хранилища отходов произойдет взрыв, не ядерный – но продукты, то есть гарь и пыль, которые поднимутся в атмосферу, будут радиоактивны. Дальше все зависит от направления ветра.

Среди изотопов, которые есть в отходах – и короткоживущие, которые относительно быстро распадутся и станут безопасными. Но есть и такие, которые заразят почву и воду надолго. Но опять же все зависит от ветра, осадков и тысячи других причин, которые заранее учесть невозможно.

Напомним, еще в августе 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что все государства должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы.