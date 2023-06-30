Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран Фото: REUTERS

Ирак потребовал от правительства Швеции выдать иммигранта, причастного к сожжению Корана, об этом заявил официальный представитель МИД страны Ахмед ас-Саххаф.

«Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 28 июня шведская полиция позволила местным жителям провести очередную демонстрацию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме в первый день трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Весной полиция Швеции отказала проводить акцию сожжения Корана, однако демонстранты обратились в суд, который в итоге встал на их сторону.

В этот раз в столичном районе Сёдермальм «самовыражался» Сальван Момика, швед иракского происхождения и, по его заявлениям, атеист. Он считает, что борется не с мусульманами, а с их идеями, которые, считает он, необходимо запретить в мировом масштабе.

Напомним, 27 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с мечетью в Копенгагене.