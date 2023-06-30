Американский конгрессмен Грин назвала украинскую армию нацистской Фото: REUTERS

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин упрекнула Зеленского в отмене выборов на Украине и назвала украинскую армию нацистской, об этом она заявила на своей странице в соцсети.

Таким образом Грин прокомментировала встречу Зеленского с членами международной рабочей группы, на которой обсуждались экологические последствия украинского конфликта.

«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму», - написала политик.

Грин подчеркнула, что Зеленский «полностью финансируется поджигателями войны из США, …только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию».

Как писал сайт KP.RU, в начале июня республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что официальный Вашингтон демонстрирует свою «тупость», продолжая поддерживать киевский режим. Она отметила, что не будет голосовать за спонсирование Украины и станет биться против нее.

По ее словам, политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи.

Ранее Грин указывала, что антироссийские санкции США не принесли ожидаемых результатов. Она призвала американских законодателей заботиться прежде всего о собственной стране.

Политик заявила, что американцы не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну.