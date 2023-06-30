Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 июня 2023 4:17

Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника

Кроме того уничтожено три пикапа ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника

Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие заметили перемещение подразделений двух бригад ВСУ, по ним отработали артиллеристы, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й мехбригад ВСУ», - сказал Савчук.

Офицер подчеркнул, что артиллеристы уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские военные в зоне спецоперации начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца.

Отмечалось, что куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях, защищены суставы у военнослужащих. В форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение.

14 июня Минобороны РФ заявило, что с 4 июня ВСУ потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. В ведомстве уточнили, что это, не считая погибших военных в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.