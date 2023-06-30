Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие заметили перемещение подразделений двух бригад ВСУ, по ним отработали артиллеристы, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й мехбригад ВСУ», - сказал Савчук.

Офицер подчеркнул, что артиллеристы уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские военные в зоне спецоперации начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца.

Отмечалось, что куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях, защищены суставы у военнослужащих. В форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение.

14 июня Минобороны РФ заявило, что с 4 июня ВСУ потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. В ведомстве уточнили, что это, не считая погибших военных в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.