Синоптик Шувалов: Погода в Москве улучшится к выходным Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве улучшится погода. По словам синоптика, потепление придет уже к выходным, но не обойдется без осадков.

Воздух прогреется до 22-24 градусов, причем подобный температурный диапазон будет сохраняться и в субботу, и в воскресенье.

- 30 июня у нас будет более продолжительные осадки, но не такие сильные. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные ливни, - сказал синоптик NEWS.ru.

Ветер будет почти не ощутим - западный и северо-западный, до 4 м/с. А вот июль ожидается по-настоящему жарким. Но купальный сезон начнется не раньше второй половины месяца.

В свою очередь, врач-уролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Андрей Белкин напомнил, что не стоит рисковать и купаться в холодной воде. Во время купания в водоеме существует риск спровоцировать развитие заболеваний мочеполовой системы.

- При купании в водоеме патогенез развития циститов или простатитов обусловлен локальным или общим переохлаждением, - сказал врач "Газете.ru".