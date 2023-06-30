США могут объявить о поставке Украине кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом в скором времени должен принять решение по поводу передачи Киеву кассетных боеприпасов, а при одобрении они могут попасть в новый пакет военной помощи для Украине, который будет направлен в июле этого года. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце», - сказано в заявлении телеканала.

Как передает собеседник телеканала, администрация американского президента рассматривает вопрос о передаче кассетных боеприпасов Киеву серьезно.

Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, которая ранее была ратифицировали 123 страны, однако в их число не входят США и Украина.

Еще в прошлом году появилась информация, что Киев пользуется кассетными боеприпасами. Как писал сайт KP.RU, cнаряд с маркировкой был найден при разминировании инженерными подразделениями Вооруженными сил (ВС) РФ территории школы в Тростянецком районе Сумской области.