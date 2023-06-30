Извлекли 465 жал: на двух мальчиков напал рой домашних пчел в Башкирии

Пчелы укусили двух мальчиков 465 раз в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкирии напал рой домашних пчел. Об этом в пятницу, 30 июня, заявили в детской больнице города Стерлитамака, уточнив, что в реанимации из пострадавших извлекли примерно 465 пчелиных жал.

«Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка. Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации детской больницы города», - рассказали медики.

Сообщается, что сейчас состояние мальчиков улучшается, а их жизни ничего не угрожает. Лечение продолжается, и они находятся под наблюдением врачей. Как сообщается, детям удалили жала с конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.

Уточняется, что рой домашних пчел напал на мальчиков, когда те отправились на поляну в лесу в селе Ахмерово без сопровождения родителей. Восьмилетний мальчик смог добраться до дома и сообщить, что его старший брат в лесу и не может выбраться самостоятельно.

Напомним, в прошлом году пчелы насмерть искусали мужчину на пасеке в Подмосковье. Погибшего обнаружили неподалеку от пчелиных домиков в Шаховской.