Процентная ставка по кредитам в России снизится с 1 июля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно новому правилу, который вступает в силу, с 1 июля 2023 года процентная ставка по кредитам в России снизится общая сумма выплаты по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года не должна будет превышать 130% от размера займа.

Ранее данный порог был на уровне 150%. Кроме того, с первого дня июля банки не смогут начислять по новым займам сроком до года свыше 0,8% от суммы долга в день, а ранее данный показатель составлял 1%.

Кроме того, изменяется и условие микрофинансовых организаций. При оформлении долга не более 10 000 рублей физическим лицом на срок до 15 дней, ежедневная ставка не должна быть выше 1% в сутки, а ранее это было 2%. Все это говорит о том, что теперь максимальная прибыль кредитора не будет превышать 15% за две недели, хотя ранее он мог заработать 30%.

Сайт KP.RU ранее подробно рассказал о нововведениях, которые вступят в силу в России с 1 июля 2023 года.

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