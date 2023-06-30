Регина Тодоренко назвала детской площадкой огород

Телеведущая Регина Тодоренко назвала лучшей детской площадкой огород Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью с mk.ru блогерша и телеведущая Регина Тодоренко поделилась своей любовью к отдыху на природе. Она уверена, что детям необходимо часто находиться на свежем воздухе. По мнению Тодоренко, лучшая детская площадка - это огород.

Звезда поделилась своими мыслями, сказав, что она сама выросла в огороде и, по ее мнению, это помогло ей стать хорошим человеком. Она выразила желание, чтобы и ее дети чаще занимались выращиванием огурцов и помидоров, так как это способствует развитию мелкой моторики.

Регина Тодоренко, которая является супругой певца Влада Топалова, воспитывает двух детей. Их старший сын Михаил родился в 2018 году, а в 2022 году появился на свет их второй сын Мирослав.

Отметим, что ранее Регина Тодоренко прокомментировала слухи о пластической операции.