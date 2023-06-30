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НовостиОбщество30 июня 2023 12:58

Регина Тодоренко назвала детской площадкой огород

Телеведущая Регина Тодоренко назвала лучшей детской площадкой огород
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Телеведущая Регина Тодоренко назвала лучшей детской площадкой огород

Телеведущая Регина Тодоренко назвала лучшей детской площадкой огород

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью с mk.ru блогерша и телеведущая Регина Тодоренко поделилась своей любовью к отдыху на природе. Она уверена, что детям необходимо часто находиться на свежем воздухе. По мнению Тодоренко, лучшая детская площадка - это огород.

Звезда поделилась своими мыслями, сказав, что она сама выросла в огороде и, по ее мнению, это помогло ей стать хорошим человеком. Она выразила желание, чтобы и ее дети чаще занимались выращиванием огурцов и помидоров, так как это способствует развитию мелкой моторики.

Регина Тодоренко, которая является супругой певца Влада Топалова, воспитывает двух детей. Их старший сын Михаил родился в 2018 году, а в 2022 году появился на свет их второй сын Мирослав.

Отметим, что ранее Регина Тодоренко прокомментировала слухи о пластической операции.