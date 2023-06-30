Врач оценил риски распространения сибирской язвы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России регулярно фиксируют случаи сибирской язвы, но речь о какой-либо эпидемии не идет, поскольку передачи заболевания от человека к человеку фактически нет. Такое заявление в беседе с Lenta.Ru сделал иммунолог Николай Крючков.

Врач отметил, что фактически существует много российских территорий, где существует опасность заражения данным заболеванием.

«В значительной степени это привязано к скотомогильникам, где захоранивают умерших от сибирской язвы животных. Дело в том, что споры представляют опасность сотни лет, они могут быть активны, просачиваться с водой, в результате чего заболевают животные», - уточнил он.

Крючков сообщил, что, как правило, человек заражается от мяса больных животных, которые либо употреблены в недостаточно термической обработанной пищи, либо это произошло во время разделки туш.

«Вообще в России заболеваемость хоть и маленькая, но существует: в одни годы она близка к нулевой, в другие нарастает. То же справедливо не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», - отметил специалист.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал об особенностях сибирской язвы, отметив, что заразится может человек, который контактирует с больными животными. По его словам, заболевание протекает довольно тяжело, а без лечения могут умереть 50% зараженных людей.

Как сообщал Life.ru, сегодня, 30 июня, стало известно, что житель села Бижиктиг-Хая, расположенного в Туве, заразился сибирской язвой после того, как съел внутренности лошади, которая могла быть заражена.