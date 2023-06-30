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НовостиВ мире30 июня 2023 14:26

Премьер Моравецкий: Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие

Политик обосновал такую необходимость размещением российского ядерного оружия в Белоруссии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Польши Матеуш Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий

Фото: REUTERS

Польша хочет, чтобы НАТО разместила на ее территории ядерное оружие Соединенных Штатов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – сказал политик после саммита Европейского совета.

Как считает премьер Польши, американское ядерное оружие должно быть развернуто в стране как можно быстрее.

Напомним, программа Nuclear Sharing позволяет Вашингтону передавать американское ядерное оружие военно-воздушным силам стран-членов Североатлантического альянса при необходимости.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин объяснил размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО). Глава государства отметил, что США размещают в течение десятилетий на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО, поэтому Москва и Минск договорились, что сделают то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.