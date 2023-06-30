Девочка показала сигнал о помощи во время съёмок репортажа для ТВ

Кадр из передачи "Мужское и Женское".

Во время съемок выпуска телепередачи “Мужское и женское” дочка героев репортажа подала сигнал о помощи. На “Первом канале” вышел эпизод про разведенную пару из Владимирской области, которые борются за право воспитывать своего ребенка.

“<...> старшая дочка говорит, что она очень любит маму, что они живут втроем очень дружно, что все у них хорошо. И целует младшую сестренку. А на заднем фоне она в это время делала жест рукой. Девочка прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз”, — сообщает «КП-Владимир».

Этот жест признан международным сигналом о помощи и поверг в шок зрителей “Первого канала”. В социальных сетях развернулись активные споры, а многие потребовали вовсе изъять детей у родителей, без выяснения обстоятельств их внутренних конфликтов.

Программа «Мужское и женское» обратилась в Следственный комитет РФ в связи с подавшей в эфире сигнал о помощи девочкой, сказано в сообщении передачи. Ведомство уже занимается расследованием этого случая и устанавливают причины сигнала о помощи. К разбирательствам также подключилась прокуратура.