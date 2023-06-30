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НовостиПроисшествия30 июня 2023 14:52

МВД Молдавии: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют

Мужчина несколько раз выстрелил в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фото: Shutterstock

В аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу. Происходит эвакуация пассажиров из здания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Молдавии.

Источник Sputnik Ближнее зарубежье уточняет, что стрелявшим оказался иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдавию после его прилета из Турции.

Портал pulsmedia.md утверждает, что в ходе стрельбы был убит один человек, предположительно - сотрудник правоохранительных органов. Стрелок выхватил у жертвы оружие и застрелил его, после чего сделал несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался, передает Zdg. При этом официальных подтверждений о жертвах пока не последовало.

В связи с инцидентом в аэропорту Кишинева было прекращено авиасообщение. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела.

От МВД Молдавии поступило сообщение, что спецслужбы готовятся провести штурм здания аэропорта, где забаррикадировался иностранный “стрелок”.