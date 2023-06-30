YouTube хочет запретить просмотр видео пользователям с блокировщиком рекламы

YouTube тестирует ограничение просмотра видео при обходе рекламы Фото: pixabay.com

Портал Android Authority сообщил, что видеохостинг YouTube начал тестирование функции отключения доступа к видео пользователям, использующим блокировщики интернет-рекламы.

Некоторые посетители сайта сообщают, что при использовании расширений для блокировки рекламы сервис YouTube предлагает либо перейти на платную версию сайта, либо разрешить показ рекламных объявлений.

“Мы проводим небольшой глобальный эксперимент, призывающий зрителей, у которых включена блокировка рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать подписку YouTube Premium. Обнаружение блокировщиков рекламы не ново, и другие издатели регулярно просят зрителей отключить блокировщики рекламы”, — подтвердили порталу эту информацию представители видеохостинга.

При этом, по словам пользователей, после просмотра трех видео с заблокированной рекламой может быть ограничен дальнейший просмотр. Youtube принадлежит компании Google, которая приступила к тестированию такой функции еще в мае 2023 года.