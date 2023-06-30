Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 июня 2023 16:59

YouTube хочет запретить просмотр видео пользователям с блокировщиком рекламы

Android Authority: YouTube тестирует ограничение просмотра видео при обходе рекламы
Сергей ЧИКОВ
YouTube тестирует ограничение просмотра видео при обходе рекламы

YouTube тестирует ограничение просмотра видео при обходе рекламы

Фото: pixabay.com

Портал Android Authority сообщил, что видеохостинг YouTube начал тестирование функции отключения доступа к видео пользователям, использующим блокировщики интернет-рекламы.

Некоторые посетители сайта сообщают, что при использовании расширений для блокировки рекламы сервис YouTube предлагает либо перейти на платную версию сайта, либо разрешить показ рекламных объявлений.

“Мы проводим небольшой глобальный эксперимент, призывающий зрителей, у которых включена блокировка рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать подписку YouTube Premium. Обнаружение блокировщиков рекламы не ново, и другие издатели регулярно просят зрителей отключить блокировщики рекламы”, — подтвердили порталу эту информацию представители видеохостинга.

При этом, по словам пользователей, после просмотра трех видео с заблокированной рекламой может быть ограничен дальнейший просмотр. Youtube принадлежит компании Google, которая приступила к тестированию такой функции еще в мае 2023 года.