Демограф Крупнов предложил создать туры для знакомств, как альтернативу «Тиндеру» Фото: Андрей АБРАМОВ

В России предложили создать специальные туры для одиноких людей. С их помощью можно было искать вторую половинку и в последствии создавать семьи.

- Такие туры нужны. Но не с точки зрения каких-то разовых приключений, а именно чтобы люди несколько дней могли полноценно общаться друг с другом. Это колоссально интересная перспектива для туризма, - сказал «Абзацу» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

С учетом того, что с 30 июня 2022 года деятельность сервиса для онлайн-знакомств "Тиндер" была приостановлена в России, то подобный продукт может стать альтернативой. К тому же, они помогут решить демографическую проблему.

-Мы вымираем. К концу столетия нас будет половина населения», – заявил эксперт.