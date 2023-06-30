Юрист дал советы, как вырваться из кредитной ловушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель юридической компании «‎Международное юридическое бюро» Ирек Сафин рассказал, как выбраться из кредитной ловушки. Прежде всего, эксперт советует не брать кредиты на сиюминутные цели, только на крупные покупки, на которые сложно накопить.

Если практически каждую потребность человек закрывает кредитными средствами, это говорит о зависимости.

Ситуации, когда срок действия кредита превышает срок действия покупки тоже должна вызывать опасения. Например, вы занимаете деньги на двухнедельный отдых, а отдавать кредит будете в течение года.

Если же выплаты стали непосильными, то можно обратиться в банк с просьбой о расторжении кредитного договора.

- Но для этого необходимы четкие основания. Банк, как правило, не удовлетворяет такие просьбы сразу, и в таком случае необходимо подавать иск в суд общей юрисдикции, - советует юрист в беседе с Ридусом.

Нужно быть готовым, что банк во встречном иске потребует вернуть сразу всю сумму долга.

Статья 333 ГК РФ позволяет снижать неустойку, если у должника нет возможности справляться со своими обязательствами.

Если мирным путем расторгнуть кредитный договор не удалось, то стоит решиться на банкротство.

- После банкрот может восстановить свою кредитную историю, главное снова не втянуться в долговую яму, - заключил юрист.